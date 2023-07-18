داعية عبر قناة الناس: سمية بنت خُباط أول شهيدة في الإسلام

كشفت إيناس الخطيب، الداعية الإسلامية، عن دور المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لها دور عظيم في حياته، منذ نزول الوحي عليه، إذ بدأ ذلك الدور بالسيدة خديجة عندما كانت تشجعه وتخبره بمميزاته وما يفعله من معجزات حتى يصبح أقوى وكانت تمده بالمال والزاد، لافتة أيضا إلى أن أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة، وهي السيدة سمية بنت خُباط.

أول امرأة شهيدة بالإسلام

وتابعت «الخطيب»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، بأن أول شهيدة بالإسلام امرأة، وهي السيدة سمية بنت خُباط، أو كما يلقبونها أم عمار، فلم يكن التعذيب لأهل الإيمان في مكة مقتصرًا على رجال المسلمين دون نسائهم، وإنما طال النساء أيضا قسط من الأذى والعذاب بسبب إسلامهن.

موقف الشهيدة سمية أمام أبي جهل

وأضافت الداعية الإسلامية، أن السيدة سمية، ورغم كبر سنها وضعف جسدها، كانت عظيمة الإيمان، قوية اليقين، فقد عُرفت بثباتها على دينها، وبموقفها الشجاع أمام أبي جهل، وذلك المثال في التضحية والبذل والثبات، وكانت أول شهيدة من المسلمين على وجه الأرض وأول امرأة شهيدة.