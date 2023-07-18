أمين الفتوى عبر قناة الناس: عدم تنفذ وصية المتوفى بعد إقرارها إثم

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الورثة إذا أقروا بالوصية فإنّ عدم تنفيذها يكون خطأ، وذلك في رده على سؤال «ما حكم تنفيذ نصف وصية الميت فهل عليها وزر؟».

حقوق تتعلق بالتركة

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، أنّ تنفيذ الوصية مطلوب، مشيرًا إلى أن الفقهاء قالوا إنّ هناك حقوق تتعلق بالتركة منها تجهيز الميت ودفنه وسداد الديون وتنفيذ الوصايا، وفي آخر الأمر يتم تقسيم الباقي على الورثة.

وتابع الشيخ حديثه قائلًا: «إن عدم تنفيذ الوصية كاملة مع الإقرار والعلم بها هو تصرف لا يصح، ويكون القائمون عليها آثمين وسيحاسبون على ذلك أمام الله تعالى».