داعية عبر قناة الناس تكشف عن دور أسماء بنت أبي بكر في الهجرة النبوية

روت إيناس الخطيب، الداعية الإسلامية، موقفا شديد الشجاعة والرقي يخص السيدة أسماء ابنة أبي بكر الصديق، أثناء هجرة النبي صلّ الله عليه وسلم، فحينما علم النبي بتخطيط المشركين لقتله، وجاءه نبأ السماء بأن يهاجر من مكة إلى المدينة، ذهب الرسول إلى منزل أبي بكر الصديق لإخباره بذلك.

«ذات النطاقين».. أسماء بنت أبي بكر

وتابعت «الخطيب» خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، بأنه عندما جاء رسول الله إلى بيت أبي بكر، ليرافقه في هجرته إلى المدينة المنورة (يثرب)، قامت أسماء بتجهيز الطعام والزاد لهما في الطريق، ولم تجد أسماء ما تضع الطعام فيه، فقامت بشق نطاقها إلى نصفين ووضعت فيه الزاد والطعام، لذلك سميت بذات النطاقين.

واستكملت الداعية الإسلامية ؛ أن أسماء -رضي الله عنها- كانت تذهب كل يوم إلى غار ثور، حيث أبوها والنبي مختبئين، وتأتي لهما بالزاد والمتاع، وكانت تنقل لهما أخبار القوم أيضا، وما يحدث في مكة.