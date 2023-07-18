التحالف الوطني للعمل الأهلي يدشن مبادرة «100 يوم صحة» في الجيزة

دشن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة «100 يوم صحة» بالجيزة، بالتعاون مع مؤسسة أبوالعنين الخيرية عضو التحالف، ووزارة الصحة.

وتهدف «100 يوم صحة» للكشف عن الأمراض المزمنة لأهالي محافظة الجيزة بداية من الأطفال حديثي الولادة حتى كبار السن.

توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للنهوض بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للفئات الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

وقال مصطفى عزت مدير مؤسسة أبوالعنين، في تصريحات لقناة «dmc»، إن المؤسسة تشارك في المبادرة العظيمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكدت الدكتورة مي محمود مدير إدارة جنوب الجيزة الصحية، أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تقليل العبء المرضي على المواطن المصري، وأن الاتجاه للوقاية والكشف المبكر قبل خطوة العلاج يقلل العبء المادي على المواطنين.