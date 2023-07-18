رئيس جمعية «الباقيات الصالحات»: جهود التحالف الوطني ملموسة على الأرض

قالت الدكتورة مروى ياسين رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، إن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ملموسة على أرض الواقع، بعد تفعيل قاعدة بيانات لتوحيد وحصر الفئات المستهدفة، ومنظومة معاشات ومشاريع تنموية وتوظيف.

مبادرة «ازرع» تقلل الفاتورة الاستيرادية

وأضافت مروى ياسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عبد العزيز، أن مبادرة «ازرع» لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، التي أطلقها التحالف، تستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال زراعة محصول القمح، والدعم الفني والمدارس الحقلية، وتدريب 100 ألف مزارع من صغار المزارعين.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات، أن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف، تستهدف الدعم الغذائي في ظل الظروف الراهنة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ولفتت أن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جاءت انطلاقا من رحم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضمنت الشق الخاص بالحقوق السياسية والمدنية المنظمة للعمل الأهلي، واستراتيجية مصر 2030، والأهداف الأممية لركائز التنمية المستدامة، وإطلاق الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني، باعتباره ركنا ركيزا في العملية التنموية وباعتبار المجتمع المدني من أهم مقومات الدولة.