بالأسماء.. غرق 3 شباب في بحر نبروه بالدقهلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقا في بحر نبروه بالدقهلية، بعد نزولهم للاستحمام في المياه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثامين ونقلها إلى المستشفى وإيداعها بالمشرحة لحين انتهاء الإجراءات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.

مصرع 3 شباب غرقا في الدقهلية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه، يفيد بمصرع 3 أشخاص بعد غرقهم أثناء نزولهم للاستحمام هربا من حرارة الجو، وجرى نقلهم إلى المستشفى بعد قيام قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثث.

نقل الجثث إلى المشرحة

وانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 3 شباب نتيجة غرقهم في مياه بحر نبروه، وهم محمد شريف الإمبابي، ومحمد عبده، وعلي الصباحي.

تحرير محضر بالحادث

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى نبروه المركزي، وإيداعها بالمشرحة لحين انتهاء الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.