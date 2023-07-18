استقرار أسعار اليورو بالبنوك في نهاية التعاملات اليومية

شهدت أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 18-7- 2023، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات، اليوم، وتسعترض «الوطن» سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو، اليوم، أمام الجنيه المصري نحو 34.53 جنيه للشراء، و34.78 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر اليورو اليوم 34.71 جنيه للشراء، وسجل 34.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

وسجل في البنك الأهلي 34.51 جنيه للشراء، ونحو 34.78 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

وفي بنك cib، سجل اليورو 34.64 جنيه للشراء، و34.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو 34.64 جنيه للشراء، وسجل 34.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 34.72 جنية للشراء، و34.85 جنيه للبيع.