أسعار العملات فى البنك الأهلي اليوم الثلاثاء.. اليورو يسجل 25.12 جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري، عن أسعار كافة العملات اليوم الثلاثاء، من بينها، اليورو والدولار والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والريال السعودي، خلال التعاملات الصباحية بالبنك والتي تأتي عند نفس قيمة البيع والشراء ببنك مصر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء، والتي جاءت على هذا النحو:

أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 25.12 جنيه للشراء، و25.44 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، نحو 6.63 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي عند نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.49 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 24.36 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 24.41 جنيه.

سجل سعر الجنية الإستراليني في البنك الأهلي المصري نحو 28.60 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 28.94 جنيه.

سجل سعر الفرنك السوسري في البنك الأهلي المصري نحو 25.76 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 26.004 جنيه.

سجل سعر الين الياباني في البنك الأهلي المصري نحو 17.32 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 17.55جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 76.38 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 79.31 جنيه.

سجل سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي المصري نحو 3.44جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 3.47جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

في البنك المركزي المصري سجل الجنيه الإسترليني اليوم للشراء 28.69 جنيه، والبيع 28.80 جنيه، وفي البنك الأهلي 28.60 جنيه للشراء، و28.77 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره داخل بنك مصر 28.60 جنيه للشراء، و28.76 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 28.60 جنيه للشراء، و28.85 جنيه للبيع.