أسعار اليورو تواصل الاستقرار اليوم السبت 12-3-2022 في البنوك

بعد فترة من تراجعه في البنوك خلال الأسبوع الماضي، نتيجة الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، استقر سعر اليورو اليوم السبت 12-3-2022 في مصر، وفقًا لآخر تحديث للبنوك أول أمس الخميس.

والعملة الأوروبية الموحدة اليورو الأكثر تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث تصل نسبة التخفيض فى قيمتها 1.78%، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الأوكراني حول عدم إحراز تقدم جيد في المفاوضات مع الجانب الروسي.

سعر اليورو اليوم

سجلت العملة الأوروبية الموحدة، تباينًا سعريًا في عدد من البنوك في البيع والشراء، ليحتل بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، المركز الأول كأفضل بنك يشتري اليورو في مصر بسعر 17.3154 جنيه، فيما جاء بنك التعمير والإسكان في صدارة البنوك التي تبيع اليورو بسعر 17.4212 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر اليورو، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم السبت 12-3-2022 في بنك مصر 17.5029 جنيه للبيع و17.2447 جنيه للشراء.

- جاء سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني 17.4589 جنيه للبيع مقابل 17.2667 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.525 جنيه للبيع مقابل 17.2667 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 17.4589 جنيه للبيع مقابل 17.2417 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك cib بيع بسعر 17.551جنيه مقابل 17.2667جنيه للشراء.

- سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.5251 جنيه للبيع، مقابل 17.2667 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في بنك «المشرق» 17.4589 جنيه للبيع، مقابل 17.2933 جنيه للشراء.

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.0946 ريال.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي 4.0078 درهم.

- سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي 0.3329 دينار.

- سعر اليورو مقابل الدولار 1.0912 دولار.

- سعر اليورو مقابل الين الياباني 127.96 ين ياباني.