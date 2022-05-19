سعر اليورو في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة اليوم

ارتفع، اليوم، سعر الفائدة في البنوك المصرية وفق قرار البنك المركزي المصري، وذلك لجذب الاستثمار الأجنبي، ولمواجهة التضخم في السوق المصري، لذلك ترتفع عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن سعر اليورو في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة وما هو تأثير هذا القرار على أسعار العملات الأخرى.

سعر اليورو في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة

ووفق المعلن من المواقع الالكترونية للبنوك العاملة للقطاع المصرفي المصري، استقرت أسعار العملات الأجنبية، خاصة سعر اليورو في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة، والتي جاءت سعر البيع والشراء كالآتي:

سعر اليورو مقابل الجنيه

وفي البنك المركزي سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في نهاية معاملات اليوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري نحو 19.18 جنيها للشراء، و19.27 جنيها للبيع، بينما في بنك قناة السويس سجل 19.05 جنيها للشراء، و19.29 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي جاء سعر البيع 19.07 جنيها، بينما الشراء نحو 19.38 جنيها، وسجل سعر البيع في بنك مصر نفس السعر، بينما الشراء انخفض بمعدل قرش ليسجل 19.37 جنيها.

وسجل سعر البيع نحو 19.05 جنيها في بنك الإسكندرية وللشراء نحو 19.32 جنيها، وفي المصرف المتحد نحو 19.30 للبيع، بينما الشراء 19.05 جنيها، بينما في بنك كريدي أجريكول نحو 19.05 جنيها للشراء ونحو 19.36 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.08 جنيها للشراء ونحو 19.33 جنيها للبيع.

تأثير رفع الفائدة على سعر اليورو

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن رفع سعر الفائدة نحو 2% سيكون له تأثير على أسعار العملات، لكن تحديد سعر اليورو مقابل الجنيه لا يمكن التوقع به، لأنه يعتمد على الكثير من العوامل منها قوة العرض والطلب على العملة الأوروبية، بالإضافة إلى عوامل أخرى وهي نسبة إقبال الأجانب على أذونات الخزانة وتدفقات العملات الأجنبية في البنوك المصرية.