رئيس التحرير

محمود مسلم

سعر اليورو في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة اليوم

كتب:

منى سعيد
09:21 م | الخميس 19 مايو 2022
سعر اليورو في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة

سعر اليورو في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة

ارتفع، اليوم، سعر الفائدة في البنوك المصرية وفق قرار البنك المركزي المصري، وذلك لجذب الاستثمار الأجنبي، ولمواجهة التضخم في السوق المصري، لذلك ترتفع عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن سعر اليورو في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة وما هو تأثير هذا القرار على أسعار العملات الأخرى.

سعر اليورو في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة

ووفق المعلن من المواقع الالكترونية للبنوك العاملة للقطاع المصرفي المصري، استقرت أسعار العملات الأجنبية، خاصة سعر اليورو في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة، والتي جاءت سعر البيع والشراء كالآتي:

سعر اليورو مقابل الجنيه

وفي البنك المركزي سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في نهاية معاملات اليوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري نحو 19.18 جنيها للشراء، و19.27 جنيها للبيع، بينما في بنك قناة السويس سجل 19.05 جنيها للشراء، و19.29 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي جاء سعر البيع 19.07 جنيها، بينما الشراء نحو 19.38 جنيها، وسجل سعر البيع في بنك مصر  نفس السعر، بينما الشراء انخفض بمعدل قرش ليسجل 19.37 جنيها.

وسجل سعر البيع نحو 19.05 جنيها في بنك الإسكندرية وللشراء نحو 19.32 جنيها، وفي المصرف المتحد نحو 19.30 للبيع، بينما الشراء 19.05 جنيها، بينما في بنك كريدي أجريكول نحو 19.05 جنيها للشراء ونحو 19.36 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.08 جنيها للشراء ونحو 19.33 جنيها للبيع.

تأثير رفع الفائدة على سعر اليورو

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن رفع سعر الفائدة نحو 2% سيكون له تأثير على أسعار العملات، لكن تحديد سعر اليورو مقابل الجنيه لا يمكن التوقع به، لأنه يعتمد على الكثير من العوامل منها قوة العرض والطلب على العملة الأوروبية، بالإضافة إلى عوامل أخرى وهي نسبة إقبال الأجانب على أذونات الخزانة وتدفقات العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

اقرأ المزيد:

سعر اليورو اليوم الخميس 19-5-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأربعاء 18-5-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-5-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الإثنين 16-5-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأحد 15-5-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت 14-5-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الجمعة 13-5-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الخميس 12-5-2022 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-5-2022 في البنوك المصرية
بقلم منى سعيد