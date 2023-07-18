درجات الحراة اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا و45 مئوية بالوادي الجديد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، متوقعة أن يسود طقس معتدل الحرارة، والرطوبة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بينما شديد الحرارة نهارا.

وتوقعت هيئة الأرصاد، استمرار الموجة الحارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية.

انتشار الشبورة في الصباح

من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الشمس والرطوبة تزيد من ارتفاع درجات الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

جاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

- القاهرة 38 - 27

- العاصمة الإدارية 39 - 26

- أكتوبر 38 - 27

- بنها 38 - 27

- دمنهور 36 - 25

- وادي النطرون 39 - 25

- كفر الشيخ 37 - 27

- المنصورة 38 - 27

- الزقازيق 39 - 26

- شبين الكوم 38 - 27

- طنطا 38 - 27

- دمياط 35 - 27

- بورسعيد 36 - 24

- الإسماعيلية 40 - 43

- السويس 36- 26

- العريش 36 - 24

- رفح 35 - 24

- رأس سدر 40- 27

- نخل 40 - 20

- كاترين 37 - 18

- الطور 36 - 26

- طابا 38 - 27

- شرم الشيخ 42 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 25

- السلوم 37 - 23

- سيوة 41 - 23

- رأس غارب 41 - 28

- الغردقة 42 - 29

- سفاجا 41 - 29

- مرسى علم 40 - 28

- شلاتين 40 - 27

- حلايب 37 - 29

- أبو رماد 38 - 28

- رأس حدربة 36 - 29

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 40 - 27

- المنيا 41 - 27

- أسيوط 42 - 28

- سوهاج 42 - 27

- قنا 43 - 28

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 44 - 30

- الوادي الجديد 45 - 28

- أبوسمبل 42 - 27