إدراج مناطق جديدة ضمن خطة التطوير بمحافظة الوادي الجديد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوطـ محافظ الوادي الجديد، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة.

إدراج مناطق جديدة ضمن خطة التطوير

وأكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، في بيان، أن اللقاء تناول دراسة إدراج مناطق جديدة ضمن خطة التطوير للمناطق غير المخططة، واستعادة الوجه الحضاري وتحسين مستوى الخدمات بها، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع الصندوق في الانتهاء من تطوير مناطق عين بشارة والبري والسبط البحري والشرقي والمجاهدين والقلقان الشرقي.

تنفيذ 80% من أعمال المشروعات

كما أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، دعم استكمال المشروعات الجارية، ومنها مشروع توصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج، والذي بلغت نسبة تنفيذه 80%، بعد سنوات من معاناة أهالي المنطقة من غياب الخدمة، ودراسة استغلال منطقة موط القديمة لإنشاء مجتمع سكني بعد إزالة مباني الخطورة الداهمة.