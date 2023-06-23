صندوق التنمية الحضرية: القاهرة ستصبح أجمل مدن العالم في 2030

كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، عن الجهود المبذولة من أجل تطوير وتجميل القاهرة مشيرًا إلى أن هناك جهودا كبيرة تستهدف أن تصبح القاهرة من أجمل مدن العالم في 2030.

مصر تشهد مشروعات كبيرة منها تطوير عواصم المحافظات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» أن هناك مشروعات كبيرة، منها مشروع تطوير عواصم محافظات المدن الكبري، لافتًا إلى أنهم يستهدفون 500 ألف وحدة، وتجاوزوا 112 ألف وحدة في المرحلة الأولى بنسبة تنفيذ 90% ، بتكلفة 120 مليار جنيه.

مشروع حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان

وتحدث صديق عن مشروع حدائق الفسطاط، في قلب القاهرة القديمة، لافتًا إلى أنه عبارة عن 500 فدان، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وبحيرة عين الصيرة، مؤكدًا أنه جار العمل على المرحلة الثانية، بجانب متحف الحضارات ومسجد عمرو بن العاص، بجانب المنطقة الثقافية، وسيتم الانتهاء منها الشهر القادم، كاشفًا عن انتهاء المشروع بالكامل في ديسمبر 2023، بتكفلة 6 مليار جنيه، مؤكدًا أن تحالفا عالميا سيدير هذا المشروع، لأنه من المشروعات المعدودة باليد في العالم أكمله.