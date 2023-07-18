«تربية رياضية الفيوم»: استقبلنا 500 طالب في أول أيام اختبارات القدرات

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، استقبال 500 طالب وطالبة في أول أيام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية بالعام الجامعي الجديد 2023/2024، حيث انطلقت الاختبارات أمس الأربعاء، واستمرت أعمالها اليوم لليوم الثاني على التوالي، بحسب المواعيد التي يحددها التنسيق الإلكتروني للطلاب، وتنتهي الخميس المُقبل 26 يوليو الجاري.

وتُعقد اختبارات قدرات كلية تربية رياضية جامعة الفيوم، بحضور الدكتور حمدي نور الدين، عميد الكلية، والدكتور معتز علي حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف العباسي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الباقي، والدكتور محمد الجندي.

اختبارات قدرات 500 طالب وطالبة

وعُقدت اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، لأكثر من 500 طالب وطالبة، على أن تستكمل إجراءات الكشف الطبي الخميس المُقبل، حيث شملت الاختبارات الآتية:

- اختبارات تحريرية.

- اختبارات الطول والوزن والقوام.

- الجري لمسافات متفاوتة.

تذليل العقبات أمام الطلاب

في سياق متصل، شدد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أنّ جامعة الفيوم تعمل على تذليل أيّة عقبات قد تقابل الطلاب والطالبات خلال اختبارات القدرات، كما أنّها تفتح أبوابها أمام الطلاب أثناء التقدم للاختبار، مُشيرًا إلى أنّ الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب تخرص على الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات بخصوص اختبارات القدرات.

لجنة للإشراف على اختبارات القدرات

في سياق متصل، استقبل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفدًا من اللجنة العليا المشرفة على اختبارات القدرات على مستوى الجامعات، عقد الاختبارات في كليتي التربية النوعية، والتربية الرياضية، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم.

واطمأن الوفد الذي ضم الدكتور عبده قناوي، والدكتور حسن عشري، والدكتورة فاطمة عوض، على سير الاختبارات وعدم وجود أيّة مشكلات أو صعوبات تقابل الطلاب.