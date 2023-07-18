علي جمعة لـ«كلام في السياسة»: قانون التحالف الوطني يحقق شعار «من الناس للناس»

علق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرًا إلى أن القانون اجتاز درجاته التشريعية وتمت الموافقة عليه، وهو يحقق أملا تحدثنا عنه طويلا، وهو التنسيق بين الجمعيات الخيرية، مؤكدًا أن التنسيق يحتاج قاعدة بيانات ضخمة من أجل إيصال المساعدات للمستحقين، وتجنب أن يكون العطاء في منطقة دون منطقة.

أحد فوائد القانون أيضا هو تحقيق شعار من الناس للناس

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أحد فوائد قانون التحالف هو تحقيق شعار «من الناس للناس»، وهو روح العمل المدني في العالم كله، وأيضا يحقق القانون القوة الدافعة للمشروعات التي لا يمكن لجمعية أو مؤسسة وحدها القيام بها.

وأشار إلى أن العمل الأهلي، قائم على عدم التفرقة، بين مسلم أو مسيحي، أو التمييز عن طريق العرق أو اللون أو الجنس، «كل هذا التفريق مرفوض فرضا تاما، وأذكر أننا حين كنا نتحدث عن الغارمات، قلت لهم لا بد أن نقول الغارمين والغارمات، ولا نميز بين الرجل والمرأة في قضية الغرم».

وأكد جمعة، أن هناك بعض الجماعات الساذجة التي أعمى الله بصائرها وجعلها لا ترى الدين ولا الدنيا، مشددًا على أن تجاوزهم وعدم الالتفات لهم واجب علينا، بخاصة ونحن نضرب مثلا سنحاسب عليه، نحن نعمر الأرض ولا نخربها، امتثالا لقوله تعالى «واستعمركم فيها».