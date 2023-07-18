مصرع مُسن غرقا في ترعة المحمودية بدمنهور

لقي مسن مصرعه، إثر غرقه في ترعة المحمودية أمام نادي التجديف بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

غرق مُسن في ترعة المحمودية

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة مسن إثر غرقه في ترعة المحمودية أمام نادي التجديف بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وتبين وفاة مسن يدعى سعد عبدالمنعم طه، 64 سنة، مقيم في دمنهور بشارع عبدالمنعم نديم، ونُقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.