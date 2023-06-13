النيابة تقرر تشريح جثة مسن في البساتين للوقوف على ملابسات وفاته

قررت النيابة العامة نقل جثة شخص في العقد السادس من العمر إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، بناءً على بلاغ مقدم من أسرته تتهم إدارة مستشفى بمنطقة البساتين بالتسبب في وفاته أثناء إجراء جراحة بالعين.

كما طلبت النيابة العامة التاريخ المرضي للمتوفي للوقوف على أسباب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بلاغ يتهم إدارة مستشفى بالإهمال الطبي

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا من أسرة شخص يدعى «رجائي.م.ر»، في العقد السادس من العمر، اتهمت فيه مستشفى بدائرة قسم الشرطة بالإهمال الطبي.

وأفاد البلاغ بأنه أثناء خضوع المتوفي لإجراء جراحة في العين بالمستشفى توفي داخل غرفة العمليات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.