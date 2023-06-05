العثور على جثة مسن في ظروف غامضة بالسيدة زينب

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مسن في أحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها واستلام الجثمان لدفنه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثمان تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ من الأهالي

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعي محمد محمود مصطفى في العقد السادس من العمر

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبتفتيش ملابسه عثر على متعلقاته الشخصية وبطاقة رقم قومي، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة، وجار استدعاء أسرته للوقوف على أسباب الواقعة وسبب تواجد المتوفي في منطقة العثور عليه.