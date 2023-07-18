ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية العام الهجري الجاري، ما جعل الكثيرون من المواطنين والمقيمين في مدن ومناطق دولة الإمارات العربية، يهتمون بمعرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 في الإمارات.

توافق إجازة رأس السنة الهجرية، غدا الأربعاء 19 يوليو الجاري، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، وبذلك يكون مأول أيام شهر محرم للعام الهجري الجديد 1445 غدا.

وأصدرت دائرة الموارد البشرية في دبي وعجمان، تعميمًا بشأن عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1445 إلى كل الجهات الحكومية في إمارة عجمان، والتي تقررت أن تكون يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري.

العطلات الرسمية في الإمارات

وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي اعتماد أجندة العطلات الرسمية في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2023، والذي تضمن اعتماد يوم 21 يوليو الجاري عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وتكون العطلة الرسمية التالية في سبتمبر المقبل، وتحديدًا يوم 29 بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتكون آخر إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص في الإمارات ستكون يومي 2 و 3 ديسمبر 2023 بمناسبة اليوم الوطني.