استقرار سعر الريال السعودي في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-7- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، و8.25 جنية للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.