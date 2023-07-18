سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك.. مستقر

حافظ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك على استقراره، ليسجل الأعلى شراء 8.24 جنيه، أما الأقل بيعا فبلغ 8.25 جنيه، وفقا للموقع الرسمي للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

كما يسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 18-7-2023 في البنوك 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما يبلغ سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 8.20 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع سجل 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

يبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.04 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعا.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعود ي في البنك التجاري الدولي «CIB»

كشف البنك التجاري الدولي «CIB» عن سعر الريال السعودي، حيث يبلغ 8.19 جنيه للشراء، فيما يسجل سعر البيع 8.25 جنيه.