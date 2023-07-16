سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16-7-2023 في البنوك.. ثبات ملحوظ

يواصل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد 16-7-2023 في البنوك هدوءه الملحوظ منذ فترة طويلة ليسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 8.23 جنيه وفقاً للموقع الرسمي للبنوك.

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9-7-2023 في البنوك والتي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- فيما يبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.20 جنيه، بالنسبة للشراء أما البيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

- كما يسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.04 جنيه شراء و8.25 جنيه بيعاً.

سعر الريال السعودي فيبنك الإسكندرية

- بينما يسجل الريال السعودي اليوم الأحد 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعود ي في البنك التجاري الدولي «CIB»

- أعلن البنك التجاري الدولي «CIB» عن سعر الريال السعودي والذي يبلغ 8.19 جنيه للشراء، فيما يسجل سعر البيع 8.25 جنيه.