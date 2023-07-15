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سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-7-2023 في البنوك المصرية

كتب:

محمد سعيد الشماع
08:51 ص | السبت 15 يوليو 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

شهد الريال السعودي على مدار الأيام الماضية، حالة من الاستقرار في الأسعار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، إذ سجلت العملة السعودية في البنك الأهلي المصري اليوم، 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-7-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

سعر الريال السعودي اليوم: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.18 جنيه للشراء.

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