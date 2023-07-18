«هيفاء وهبي» أولى أغنيات ألبوم حسن أبو الروس الجديد.. يُطرح قريبا

كشف الفنان حسن أبو الروس، عن تفاصيل أول أغنية من ألبومه الغنائي الجديد، المقرر أن يطرحه الفترة المقبلة عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

«هيفاء وهبي» أول أغنية من ألبوم حسن أبو الروس

وشارك الفنان حسن أبو الروس «بوستر» لأول أغنية من ألبومه الغنائي الجديد، التي كشف عن اسمها «هيفاء وهبي»، حيث كتب قائلا «بكرة إن شاء الله أغنية هيفاء وهبي على يوتيوب وجميع المنصات.. أول أغنية من ألبوم العيون بصالي».

واختار الفنان حسن أبو الروس أن يسيطر على البوستر اللون الأسود، فظهر بإطلالة باللون الأسود بالإضافة إلى نظارة شمسية سوداء واختار اللون الأبيض لشعره.

يذكر أن الفنان حسن أبو الروس، يُعرض له خلال هذه الفترة مسلسل «ريفو» الجزء الثاني، الذي يشارك فيه بجانب عدد من الفنانين، منهم أمير عيد، وصدقي صخر، وركين سعد، وعدد آخر من الفنانين.