وكيل «النواب»: التحالف يجمع كل مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنّ الهدف من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي وافق عليه مجلس النواب، جمع كل مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، موجهًا الشكر إلى الرئيس السيسي بعد إنشائه فكرة التحالف الوطني لخدمة المواطنين في كل ربوع مصر.

التحالف الوطني صورة للعمل التطوعي وتجميع الشباب

وأوضح أبوالعنين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنّ التحالف الوطني صورة للعمل التطوعي وتجميع الشباب والموارد من أجل تقديم أعمال الخير للمواطنين في كافة المحافظات، مشددًا على ضرورة نشر الوعي بالعمل التطوعي والأهلي في المجتمع، كما أنّ الدخول للتحالف الوطني الأهلي اختياري وليس إجباري.

وأشار إلى أنّ هناك 58 ألف جمعية تحت مظلة التحالف، صرفت نحو 12 مليار جنيه على 5 ملايين مواطن خلال 10 شهور، كما أن هناك أكثر من 250 ألف متطوع بالتحالف.

وأكد أن منظومة التحالف الوطني للعمل الأهلي، تساعد على عدم تضارب البيانات للمواطنين الأولى بالرعاية، كما ان التحالف لديه منظومة متكاملة من البيانات للمواطنين الأكثر، وهو بمثابة نموذج جديد للعمل الأهلي، مشيرًا إلى أن التحالف من الممكن أن يكون له فروع خارجية لشرح كل أهداف المشروع وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض.

التحالف يستهدف كل المواطنين في القرى والنجوع والمراكز

ولفت أبو العينين، إلى أن التحالف الوطني به العديد من الأقسام «الصحة، التعليم، تكنولوجيا»، مؤكدًا ان التحالف شريك أساسي في كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، والتحالف يستهدف كل المواطنين في القرى والنجوع والمراكز، لافتًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يستهدف كل الفئات المختلفة، والتحالف يتبنى جميع النماذج الناجحة ويشجعها ويوفر كافة الاحتياجات اللازمة لها، لتشجيعها على الاستمرارية، مؤكدًا أن التحالف ليس له علاقة بالحكومة، وهو عمل تطوعي ولا يوجد أي تدخل من قبل الحكومة في أي عمل يقوم به التحالف.