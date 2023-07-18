نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين.. الرابط والخطوات

يركز أولياء الأمور والطلاب في فلسطين على معرفة نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين لأنها المرحلة التي تحدد مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني، والتي تعمل على تحديد الكليات التي سيختارها الأشخاص والوظائف التي سيعملون فيها، وسيكون الإعلان عن النتيجة الخميس 20 يوليو 2023.

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين

وكشفت وزارة التربية والتعليم في فلسطين على لسان قيس نبهان، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، عن انتهاء الوزارة من تصحيح الاختبارات، وسيتم الدخول على الرابط الذي وفرته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين والخطوات

يجب على الشخص لمعرفة نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين، الدخول على الموقع المذكور التابع لوزارة التربية والتعليم في فلسطين، ثم إدخال أرقام الجلوس وباقي المعلومات المطلوبة ثم الضغط على زر البحث وبعدها ستظهر النتائج عند إدخال المعلومات بشكل صحيح.

نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين وعدد الطلاب الممتحنين

وقبل معرفة نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين، يجب عليك معرفة أن 87 ألفا و848 طالبًا وطالبة في فلسطين تقدموا لإجراء امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي» ووصل عدد الطلاب الفرع الأدبي إلى 54641، أما العلمي فكان 24540 طالبا، ووصل عدد طلاب فرع ريادة الأعمال 3917، أما الفرع الشرعي فسجل 1242، بينما كانت الثانوية المهنية 3486، وبدأت امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 7 يونيو 2023 وانتهت في 26 من الشهر نفسه.