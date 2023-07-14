مندوب فلسطين الأممي: العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيا

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيا، ونلمس هذا في الأمم المتحدة، حيث تتواجد جميع الدول والكتل السياسية، سواء المجموعة العربية أو الإسلامية أو عدم الانحياز أو مكونات المجتمع الدولي، مثل مجلس الأمن، والأمين العام، والجمعية العامة، وجميعها دانت العدوان غير المبرر على المدنيين في جنين.

منصور: العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيا

وأضاف «منصور»، خلال حوار خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيا، واستعملت فيه الطائرات والعربات المدرعة وحجم كبير من القوات الإسرائيلية، وكان هناك إرادة عند سلطة الاحتلال الإسرائيلية، بأنها تريد أن تبيد مخيم جنين من على الوجود، لكن صمود شعبنا والمقاومة في هذا المخيم، وراء فشل تحقيق حلم إسرائيل.

تضامن واسع مع القضية الفلسطينية

وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أنه كان هناك تضامنا واسعا حظيت به القضية الفلسطينية، تمثل في وقوف العالم معها، خاصة وأولا الأشقاء العرب، في إدانة هذا العدوان، والمطالبة بوقفة فورا، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة، أدلى ببيان شديد اللهجة في هذا الإطار، وأيضا المداولات التي تمت في مجلس الأمن بما فيها الجلسة التي تحدثنا نحن فيها، «كان هناك موقفا جماعيا في إدانة هذا العدوان وإدانة الاستيطان».