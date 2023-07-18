تحصين 62 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، والحمي القلاعية، والجلد العقدي، والتي تواصل عملها حتي مساء اليوم الثلاثاء، بهدف تحصين الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مشيرا إلى تحصين 62 ألفاً و310 رؤس ماشية حتى مساء اليوم.

تحصين الماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

وأشار مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحملة القومية لتحصين الماشية تمارس عملها منذ الساعة السابعة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهراً كفترة أولى، ثم تعاود عملها من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة من مساء كل يوم، وذلك لضمان الوصول إلى أكبر قد من تحصين الحيوانات بالمحافظة.

حملات بيطرية متنقلة في قرى كفر الشيخ

وأوضح أنه يتم تنظيم حملات بيطرية متنقلة من بيت إلى بيت أثناء عمليات تحصين الماشية، وذلك في المناطق البعيدة عن الكتل السكانية والتي تكون متفرقة في المباني في وسط الأراضي الزراعية، وذلك بهدف حماية الثروة الحيوانية وتحصينها من أي أمراض، بما يجعلها في تزايد أعدادها بشكل مستمر.