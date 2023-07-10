صدقي صخر يكشف عن صور من كواليس مسلسل ريفو 2

كشف الفنان صدقي صخر، عن مجموعة من الصور الخاصة بكواليس أحد المشاهد التي قدمها فى مسلسل ريفو الجزء الثاني، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وشارك الفنان صدقي صخر جمهوره، بعدد من الصور التي كشفت عن كواليس من مشهد انتحار شخصية مروان، التي يقدمها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل ريفو، وعلق عليها قائلا: «صحتنا النفسية من أكتر الحاجات اللي بتأثر على حياتنا.. ومؤخرًا الوعي بدة بيزيد، أنا فخور ومحظوظ إني في عمل بيتناول الموضوع دة».

صدقي صخر يتحدث عن المرض النفسي بسبب ريفو 2

وتابع صدقي صخر: «يمكن نبقى بنسمع عن الاكتئاب وغيره من الأمراض، أو الاضطرابات النفسية بس مش كلنا فاهمين أبعادها، بنبقى عايزين نقول للمصابين».

وأضاف « قوموا كده والعبوا رياضة وفَوَقوا، بس الموضوع فعلاً أصعب من كدة أنا مش متخصص ولا جاي أوعظ بس شخصية مروان فهمتني ان إحنا محتاجين يبقى عندنا تقبل واحترام لأي حد بيمر بالظروف دي وأقل حاجة نقدر نعملها هي إن إحنا نفهم أكتر ونزود وعينا بالصحة النفسية».

ابطال مسلسل ريفو 2

يذكر أن مسلسل ريفو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن ابو الروس وأخرين .