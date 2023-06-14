شريف نور الدين ينضم لأبطال الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»

انضم الإعلامي شريف نور الدين لأبطال الجزء الثاني من مسلسل «ريفو»، المقرر عرضه يوم 21 يونيو الجاري عبر منصة «واتش إت».

وتعتبر شخصية شريف من الشخصيات الجديدة على المسلسل، حيث يظهر في حلقات الجزء الثاني، بلوك جديد ومختلف عن المعتاد.

آخر أعمال شلاريف نور الدين دراميا

وكانت آخر مشاركات شريف نور الدين في رمضان الماضي، بمسلسل «الكتيبة 101»، مع كل من آسر ياسين، عمرو يوسف، لبلبة، رشا مهدي ومن إخراج محمد سلامة.

نجاحات الجزء الأول من ريفو على منصة واتش إت

جدير بالذكر أن مسلسل «ريفو» من أعمال منصة «واتش إت» وحقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا وقت عرضه، واستطاعت أغانيه أن تحقق إنتشارا كبيرا وقت عرضه، فاستطاعت أغنية «أنا نجم» أن تحقق مشاهدات تخطت الـ16 مليون مشاهدة في 11 شهر.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن بينهم أمير عيد، تامر هاشم، صدقي صخر، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، حسن أبو الروس، مينا النجار،