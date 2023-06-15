طرح برومو مسلسل ريفو 2 على منصة WATCH IT (فيديو)

طرحت منصة WATCH IT، البرومو الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل ريفو، بطولة أمير عيد، وذلك قبل انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد عبر منصتها حصريًا اعتبارًا من يوم 21 يونيو الجاري.

ونشرت منصة WATCH IT، برومو مسلسل ريفو 2 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت عليه قائلة: «مشوار ريڤو للنجومية ماكنش سهل ومليان تفاصيل هنعرفها في رحلتنا معاهم».

تعرف على أحداث مسلسل ريفو 2

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل ريفو، حول رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها «ليلى» التي تعاني من مرض آلزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على امل ان تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من احداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

أبطال مسلسل ريفو

وشارك في بطولة مسلسل «ريفو» أمير عيد، ملك الحسيني، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، مينا النجار، حسام حسني، ومن تأليف محمد ناير، ومن إخراج يحيى إسماعيل.