ضبط 36 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بكفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة ومحلات الجزارة للحوم الحية والمجمدة، موضحا أن الحملات تمكنت من ضبط 36 مخالفة متنوعة، لحالات بيع خارج التسعيرة لبعض السلع، وضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ونقص في وزن رغيف العيش لدى بعض أصحاب المخابز.

ضبط مخالفات تموينية في كفر الشيخ

وقال وكيل تموين كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تحرير 36 محضرا تموينيا، مؤكدا تكثيف الحملات التموينية في كفر الشيخ على مدار الأسبوع بهدف محاربة الغلاء والاحتكار وضبط حركة الأسواق العامة والمتاجر، بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المواطنين.

حملات تموينية بقرى كفر الشيخ

وأضاف أن الحملات التموينية في محافظة كفر الشيخ تنتشر في كل أرجاء المحافظة بداية من القرى وحتى المدن والمراكز، بهدف العمل على محاربة جشع بعض التجار وتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين دون أي غلاء.