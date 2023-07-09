«تموين كفر الشيخ»: غرامة تداول محصول الأرز دون تصريح تصل لـ200 ألف جنيه

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، أن الأرز الشعير من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي توفرها وزارة التموين عبر منافذ «البقالين» المنتشرة في نطاق قرى ومراكز المحافظة، لافتا أن تداول وبيع الأرز الشعير من قبل بعض الأشخاص دون تصريح مسبق من وزارة التموين يؤدي إلى مصادرة الكميات المضبوطة، وغرامة مالية.

عقوبات على المخالفين

وأكد «حبيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال ضبط كميات من الأرز الشعير والاتجار بها بطريقة غير مشروعة، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير محضر ومصادرة الكمية المضبوطة بمعرفة جهات التحقيق، ودفع غرامة تصل لنحو 200 ألف جنيه.

242 ألف فدان أرز في كفر الشيخ

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تتصدر محافظات مصر من حيث حجم إنتاجية الأرز الشعير، والتي تصل لنحو 42% من إجمالي المنزرع في المحافظات المنزرعة بالمحصول، بينما بلغت المساحة المنزرعة من الأرز هذا العام 242 ألف فدان.