دعاء السنة الهجرية الجديدة 1445.. «اللهم أنت الأبدي القديم اعصمنا من الشيطان»

حلَّ علينا منذ ساعات، العام الهجري الجديد 1445 والذي حرص الكثير من المسلمين على استقباله بالأعمال الصالحة والإكثار من الأدعية، خلال أولى أيامه كونها أياما مفترجة عند الله سبحان وتعالى وتساءل البعض عن دعاء السنة الهجرية الجديدة 1445 بهدف ترديده والدعاء به خلال التوقيت الحالي.

دعاء السنة الهجرية الجديدة

وتوضح «الوطن» خلال السطور الآتية دعاء السنة الهجرية الجديدة 1445 وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إذ قالت الدار في فتوى للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن نص الدعاء كالتالي: «اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام».

العام الهجري الجديد 1445

وقال مفتي الجمهورية، إن دعاء العام الهجري الجديد 1445، ليس بدعة منكرة، محذرا من الفتاوى الباطلة التي تطعن في تلك الأدعية المستحبة بدعوى أنها لم تَرِدْ في السُّنّة، مشيرا إلى أن دعاء العام الهجري الجديد 1445، من الأدعية المستحبة والمأثورة عن شيوخ الحنابلة التي وردت ورددت على نحو أكثر من ألف عام، وقد كان يوصي بها ويعلِّمُها وينقُلُها عن مشايخه إمامُ الحنابلة وشيخُهم في وقته؛ الشيخُ الإمامُ الوليُّ الصالحُ أبو عمر المقدسي محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي الذي ولد سنة 528 هجريا، وتوفي سنة 607 هجريا، وهو أخو الإمام العلامة الموفق بن قدامة المتوفي عام 620 هجريا صاحب كتاب «المغني» في الفقه.