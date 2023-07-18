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«الوطنية للإعلام» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة بداية العام الهجري الجديد

كتب:

أحمد حسين صوان
11:50 ص | الثلاثاء 18 يوليو 2023
حسين زين

حسين زين

هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله عز وجل في هذه المناسبة المباركة أن يكلل جهوده بالنجاح المتواصل في مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل مشرق، وأن ينعم بحياة آمنة مستقرة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في بيانٍ صحفي: «نستلهم من تلك المناسبة العطرة قوة العزيمة والإرادة والعمل المخلص والتكاتف لعبور كل التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة في جميع المجالات، وسط تحديّات كبيرة داخليًا وخارجيًا».

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.