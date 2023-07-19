حكيم يطرح أغنيته الجديدة «مدلعة» اليوم.. ويستعد لحفل بالساحل الشمالي

يستعد الفنان حكيم لطرح أحدث أغانيه التي سيتعايش معها الجمهور خلال موسم الصيف والتي تحمل اسم «مدلعة» وذلك عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء.

وكان قد روج الفنان حكيم، لغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «مدلعة»، عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ليشوق جمهوره لطرحها وذلك مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءا.

حفل حكيم في الساحل الشمالي

يذكر أن الفنان حكيم يستعد لإحياء حفلا غنائيا وذلك يوم الجمعة المقبلة الموافق 21 يوليو في أحد الشواطئ التي تقع في مدينة الساحل الشمالي، وكان قد روج له عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك حيث قال «استعد، الجمعة، 21 يوليو 2023 روق صيفك مع حفلتنا القادمة انضم إلينا لقضاء ليلة من الموسيقى والمرح والذكريات التي ستدوم مدى الحياة، حكيم سوف يضرب شاطئ الفاخر مارينا دلتا».

وكان قد طرح حكيم مؤخرا أغنية بعنوان «حبايبنا» وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.