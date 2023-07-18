حكيم يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة «مدلعة».. ويكشف عن موعد طرحها

يستعد المطرب حكيم، لطرح أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «مدلعة»، وأعلن عن التفاصيل الخاصة بها من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

حكيم يعلن عن أغنيته الجديدة

وشارك الفنان حكيم، البوستر الرسمي للأغنية عبر صفحته الخاصة، التي ظهر فيها بـ«لوك» مختلف وجديد، من خلال قميص باللون الأخضر ونظارة شمسية باللون الأسود، وكان حريصا على ارتداء كثير من الإكسسوارات التي سيطرت عليها الألوان الصيفية.

وعلق الفنان حكيم، على بوستر الأغنية، كاشفا عن الموعد المحدد لطرح الأغنية، فقال «مدلعة.. بكرة الساعة 8 على يوتيوب وكل المنصات».

يذكر أن الفنان حكيم طرح مؤخرا أغنية بعنوان «حبايبنا» وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا، حيث وصلت نسبة مشاهدتها إلى مليون ونصف مشاهدة، وكتب كلماتها إسلام كنكا، وألحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني، وميكس وماستر أحمد جودة.

وتقول كلمات الأغنية:

هيا دنيا نعيشها مرة

نحلى أيامها

لو حتى مرة

افتح بيبان الفرح ويا الحب سافر