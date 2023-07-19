وائل الفشني يقدم «مدد يا نبي» و«أشتاق يا الله» بحفل رأس السنة الهجرية

تبث قناة الحياة حصريا من دار الأوبرا المصرية احتفال رأس السنة الهجرية والذي يغني به عدد كبير من أبرز المطربين والمطربات ومن بينهم وائل الفشني وأحمد حسن ومصطفى النجدي ومحمود هلال.

وبدأت آيات فاروق الفصل الثاني بمديحي «طلع البدر علينا» و«يا محمد»، وقدم محمود هلال «يا صلاة الزين»، «المسك فاح»، بينما قدم وائل الفشني «مدد يا نبي»، «أشتاق يا الله»، «صلوا على حضرته»، وختم الحفل الثلاثي وائل ومحمود هلال وأحمد العمري بمديح «حيوا ربيب العلا».

وتفاعل الحضور كامل العدد مع الحفل، والمدائح المقدمة على المسرح.