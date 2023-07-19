وائل الفشني يقدم «مدد يا نبي» و«أشتاق يا الله» بحفل رأس السنة الهجرية
كتب:
أبانوب رجائي
02:27 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
وائل الفشني
تبث قناة الحياة حصريا من دار الأوبرا المصرية احتفال رأس السنة الهجرية والذي يغني به عدد كبير من أبرز المطربين والمطربات ومن بينهم وائل الفشني وأحمد حسن ومصطفى النجدي ومحمود هلال.
وبدأت آيات فاروق الفصل الثاني بمديحي «طلع البدر علينا» و«يا محمد»، وقدم محمود هلال «يا صلاة الزين»، «المسك فاح»، بينما قدم وائل الفشني «مدد يا نبي»، «أشتاق يا الله»، «صلوا على حضرته»، وختم الحفل الثلاثي وائل ومحمود هلال وأحمد العمري بمديح «حيوا ربيب العلا».
وتفاعل الحضور كامل العدد مع الحفل، والمدائح المقدمة على المسرح.