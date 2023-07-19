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عاجل.. تعليق مفاجئ من ميدو بعد انضمام إمام عاشور للأهلي

كتب:

مصطفى جمال
02:37 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
إمام عاشور

إمام عاشور

علق أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، على انضمام إمام عاشور لاعب الفريق السابق، لصفوف النادي الأهلي، قادمًا من ميتلاند الدنماركي، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، مشيدًا بإمكانات وقدرات اللاعب الشاب.

ميدو: إمام عاشور سيضيف فنيا للأهلي.. ونتمنى تواجده مع منتخب مصر في أمم أفريقيا

وقال «ميدو» في تصريحات تلفزيونية: «إمام عاشور سيضيف فنيا بشكل كبير للأهلي، ومحبش إن حد يشتري حاجة حلوة وأفطس فيها».

أضاف: «انتقال إمام عاشور للأهلي صفقة عظيمة فنيا، وكلنا نرغب في أن يتواجد إمام عاشور مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية».

ميدو بعد انتقال إمام عاشور للأهلي: من حقهم ضم أي لاعب

وواصل: «طالما الفلوس متاحة للنادي الأهلي، يبقى من حقهم التعاقد مع أي لاعب، ولا يُعاب على الأهلي التحرك لضم إمام عاشور».

واختتم: «اللي بيكلمني في قصة المبادئ، بقوله مبحبش أخش جوه بيوت الناس، وده شأن داخلي مليش إني أتكلم فيه، وأنا ضد أي شخص ينظر في أي حاجة كويسة ممكن تتعمل».

   

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