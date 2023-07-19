يعتبر الخط الساخن لأعطال المياه في محافظة سوهاج، من الأمور التي تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء المحافظة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا.

وتنشر «الوطن» رقم الخط الساخن لأعطال المياه محافظة سوهاج في ضوء خدماتها لقرائها المستمرة.

الخط الساخن لأعطال المياه محافظة سوهاج

الخط الساخن لأعطال المياه محافظة سوهاج، وطرق تلقيها شكاوى وخطوات تواصل المواطنين كشفت عنه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرق تلقيها.

وجاء الخط الساخن لأعطال المياه كالتالي:

- الخط الساخن 125

- الاتصال من أي تليفون أرضي أو محمول عبر الرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب

- التواصل خلال تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125» أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني لبحثها وحلها على الفور.

وجاءت عناوين ومراكز خدمة العملاء الواقعة بنطاق الشركة لضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين بأعلى معايير الجودة.

كيفية التواصل مع مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاجمركز خدمة عملاء سوهاج

العنوان: مدينة سوهاج ـ 36 شارع التحرير أمام نادي المعلمين.

مركز خدمة عملاء أخميم

العنوان: محطة الرفع الرئيسية رقم 1 بالخلوة ـ بجوار مسجد الخلوة

مركز خدمة عملاء طهطا

مركز خدمة عملاء طما

العنوان: محطة طما الرئيسية ـ بجوار مركز الشرطة

العنوان: مقر فرع صيانة طهطا ـ شارع صلاح سالم ـ أمام الكوبري العلوي

مركز خدمة عملاء جهينة

العنوان: المحطة الرئيسية جهينة ـ شارع البساتين الشرقي

مركز خدمة عملاء المراغة

العنوان: محطة المراغة القديمة ـ شارع الجلاء

مركز خدمة عملاء ساقلتة

العنوان: محطة ساقلتة الارتوازى - شارع التحرير

مركز خدمة عملاء جرجا

العنوان: مقر فرع صيانة جرجا – شارع عبدالمجيد مصطفى

مركز خدمة عملاء البلينا

العنوان: محطة مياه الصهريج - شارع الشهيد محمد الأمير ـ بجوار سنترال البلينا

مركز خدمة عملاء دار السلام

العنوان: محطة مياه دار السلام المطورة ـ بجوار الفاروقية.

مركز خدمة عملاء مركز المنشاة

العنوان: محطة مياه المنشاه النقالى ـ بجوار مأمورية الضرائب العامة