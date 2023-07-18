الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة الفيوم.. 3 أرقام للطوارئ والشكاوى

أعلنت الأجهزة التنفيذية أرقام الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة الفيوم، وذلك في بيان سابق لها، لكي يتسنى لأهالي المحافظة الإبلاغ عن طوارئ وأعطال الكهرباء في مختلف مدن وقرى مراكز المحافظة، فيما تشهد المحافظة تخفيضا للإنارة بجميع الميادين العامة والشوارع، والمنشآت الحكومية من الخارج، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

انقطاع الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة

وشهدت محافظة الفيوم، على مدار 24 ساعة الماضية، انقطاعا متكررا وأعطال الكهرباء بسبب ارتفاع درجة الحرارة جراء طقس القبة الحرارية، وزيادة الأحمال، فيما انتشرت فرق طوارئ الكهرباء في مختلف المناطق لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الكهرباء.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء

وكشف الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، في بيان سابق، الخط الساخن لأعطال الكهرباء وهو (114)، فضلًا عن 3 أرقام أرضية أخرى لاستقبال شكاوى أهالي المحافظة بشأن طوارئ الكهرباء وأعطالها، وهي:

- 0842168041.

- 0842168042.

- 0842168043.

ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظة

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الفيوم، بعض التدابير لترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظة، ضمن خطة الدولة لمواجهة أزمة الكهرباء والطاقة، ولتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الطاقة لتصدير الفائض منه إلى الدول الأخرى وزيادة العائد من النقد الأجنبي، مُشددًا على ضرورة تخفيف الأحمال، واستخدام الإضاءة الخافتة، وترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المؤسسات الحكومية.

مراجعة الإضاءة في الإعلانات والمدارس

ووجه الأنصاري في وقت سابق بمراجعة الإضاءة الخاصة بالإعلانات المضيئة، وشاشات الإعلانات الضخمة، ودور العبادة، وأضواء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والتجمعات الصناعية، والأماكن العامة، والطرق، مع التأكد من تخفيفها ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء

ووفرت محافظة الفيوم مسؤولًا من الشئون الإدارية بالديوان، لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الديوان، فضلًا عن تشكيل لجنة للمرور على القطاعات الحكومية والعامة بصورة دورية للتأكد من الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء، والتوقيت الصيفي، وذلك بالإضافة إلى قاعات الأفراح، والمطاعم، والمحال الكبرى، والمقاهي، ومراكز الشباب، فضلًا عن مراجعة ممارسات الكهرباء في مختلف التجمعات السكنية الجديدة.