الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة المنيا.. خدمة على مدار الساعة

أعلنت شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد تخصيص الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة المنيا، حيث يتم استقبال كل الشكاوى من المواطنين، للتعامل مع الأعطال، من خلال إرسال فرق مجهزة لإصلاح الأعطال بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والقرى.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة المنيا

وقال مسؤول بشركة توزيع كهرباء شمال الصعيد، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إن الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة المنيا هو الرقم «121»، كما يمكن تلقي أي شكاوى أو استفسارات على الأرقام المخصصة لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا، وهي (الخط الساخن 114 – 0862342200 – 0862320001)، وسيتم على الفور التعامل مع الشكوى والتأكد من صحتها من قبل الأجهزة التنفيذية للمحافظة.

شكاوى من أعطال الكهرباء في محافظة المنيا

وأرقام الخط الساخن لاعطال الكهرباء محافظة المنيا تأتي في الوقت الذي يشكو فيه الأهالي من حدوث أعطال في بعض المحولات الكهربائية نتيجة الارتفاع الشديد الذي تشهده البلاد في درجات الحرارة، بسبب منخفض الهند الموسمي الذي تتعرض له البلاد، خاصة في محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث تكرر انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بسبب الاضطرار إلي تخفيف الأحمال خاصة خلال فترة الذروة منتصف النهار.

وتتفاعل الوحدات المحلية التسع بالإضافة إلي الوحدات القروية مع أي اتصالات عبر الخط الساخن لأعطال الكهرباء محافظة المنيا، حيث يتم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء، للتعامل مع تلك الأعطال وسرعة صيانتها ضمن تحسين الخدمات المقدمة للموطنين في جميع مدن ومراكز محافظة المنيا.