«إمام عاشور أهلاوي».. احتفالات مدوية أمام منزل أسرته في الدقهلية

تجمع العشرات من أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، الليلة، أمام منزل أسرة اللاعب إمام عاشور، احتفالا بانتقال لاعب خط وسط نادي ميتلاند الدنماركي، إلى صفوف النادي الأهلي، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب لمدة 5 سنوات إلى النادي الأهلي خلال فترة الصيفية.

احتفال بانتقال إمام عاشور إلى الأهلي

وردد الأهالي وزملاء اللاعب إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، وجيرانه الهتافات «أهلي أهلي.. إمام عاشور أهلاوي» فيما ابتهج آخرون باعتلاء سيارات نصف نقل وتوجهوا إلى منزل اللاعب بمنطقة الحوال وتشغيل أغاني مكبرات الصوت والتي تحمل فرحًا باسم النادي الأهلي ورافعين الأعلام ابتهاجًا بانتقاله وأطلقوا الألعاب النارية والشماريخ والهتافات المدوية التي جمعت عددا كبيرا من الأهلي وتلقوا التهاني بإتمام صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي.

رفع صور إمام عاشور أمام منزله في الدقهلية

ورفع الأهالي صورا للاعب إمام عاشور وهو بزي النادي الأهلي، وعبَّروا عن فرحتهم بإتمام الصفقة، وأصبح ينتمي إلى نادٍ كبير مثل النادي الأهلي.

إعلان النادي الأهلي التعاقد مع إمام عاشور

وأعلن النادي الأهلي، بالأمس، بشكل رسمي التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، والزمالك السابق، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بداية الموسم الكروي الجديد.

وأطلق النادي الأهلي، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، «تويتر وفيسبوك»، عددا من التدوينات القصيرة عن إتمام التعاقد مع إمام عاشور ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق بداية الموسم الكروي الجديد 2023-2024 ومنها «الأشياء حدثت» بصورة اللاعب إمام عاشور، وكذلك «لا يمكنك رؤية الشبح إلا حينما يقرر» و«مرحبًا بك في نادي القرن إمام عاشور أهلاوي».