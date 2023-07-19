انطلاق فعاليات مهرجان «صيف بلدنا» في مصيف بلطيم

أكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أن مجلس مدينة وإدارة مصيف بلطيم يستقبل، مهرجان «صيف بلدنا»، وذلك خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة 15 سبتمبر المقبل، على المسرح المقام أمام مبنى مجلس المدينة بمنطقة النرجس، بالتعاون مع مديرية الثقافة في كفر الشيخ.

خلق حالة من المرح للمصطافين في مصيف بلطيم

وأوضح «محمود»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان «صيف بلدنا»، يقام كل عام داخل مصيف بلطيم، ويتضمن عروضًا فنية للفرق الشعبية بالمحافظة، وفقرات غنائية، ومسرحيات متنوعة، وذلك بهدف رسم البهجة والمرح والسرور على وجوه الزائرين في مصيف بلطيم.

طقس حار ومصيف بلطيم كامل العدد

وأشار مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن موجة الحار الشديد التي تضرب البلاد خلال هذا الأسبوع، جعلت الآلاف من المواطنين يتوافدون إلى مصيف بلطيم هربًا من حرارة الجو، والاستمتاع بأجواء المصيف الرائعة مع أسرهم وعائلاتهم، مع توفير كافة سبل الراحة والأمان لهم، لافتًا إلى أن مصيف بلطيم بلغت نسبة الإشغالات به 100%.