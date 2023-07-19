عاجل.. أزمة جديدة تضرب الزمالك قبل البطولة العربية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد فتح باب القيد للموسم الجديد 2023 - 2024، بعد الاجتماع الذي عقد اليوم، بمقر الاتحاد.

ويُفتح باب القيد، يوم 27 يوليو الجاري، أمام الأندية لتسجيل اللاعبين الجدد في قائمة الفريق للموسم الجديد 2023 - 2024.

أزمة الزمالك قبل البطولة العربية

ووفق المعلن من جانب اتحاد الكرة، فإن نادي الزمالك، سيواجه مشكلة في قيد لاعبيه، قبل مشاركته في البطولة العربية خلال الشهر الجاري حسب مصدر بالزمالك.

وحدد الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم 25 يوليو الجاري، موعدًا لغلق باب القيد، قبل المشاركة في البطولة العربية.

كما يواجه نادي الزمالك، عقوبة إيقاف القيد في الموسم الجديد، الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب عدم سداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة على خلفية ضم محمود عبد الرازق شيكابالا.

من حق الزمالك تسجيل المعارين العائدينويحق لنادي الزمالك، قيد لاعبيه المعارين، مثل محمود علاء المنتهية إعارته إلى الاتحاد السكندري، وأحمد عيد العائد من الإعارة إلى إنبي، وأسامة فيصل، وحمدي علاء، وحسام أشرف المعارين إلى البنك الأهلي، إذا اتفق الزمالك مع البنك على إنهاء إعاراتهم.

وتنطلق البطولة العربية، يوم 27 يوليو الجاري، بالمملكة العربية السعودية.

ويقع نادي الزمالك في المجموعة الثالثة بالطبولة العربية، بجانب النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري.