تحرك عاجل من الزمالك لحسم صفقات الفريق قبل البطولة العربية

بدأ نادي الزمالك، التحرك في الوقت الحالي، من أجل حسم صفقات الفريق خلال الفترة المقبلة، قبل مسابقة البطولة العربية، التي من المقرر أن تنطلق يوم 27 من يوليو الجاري، في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يبدأ إجراءات إنهاء أزمة شيكابالا لحل أزمة القيد

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن نادي الزمالك في الوقت الحالي، بدأ التحرك كأولوية في إنهاء أزمة إيقاف القيد، بسبب محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق، مع نادي سبورتنج لشبونة، خاصة أن النادي لن يحسم أي صفقة قبل إنهاء أزمة القيد خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر: «الزمالك الأولوية الأولي له في التدعيمات خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسم صفقة مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسري، بناءً على طلب خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، خاصة أن المدرب طلب التعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسري، بداية من الموسم المقبل، والنادي رشح 4 لاعبين، ويفاضل المدرب الكولومبي بينهم للتعاقد مع أحدهم، عقب حل أزمة القيد».

مصدر: الزمالك قريب من التعاقد مع محمود حمادة

وأكد أن نادي الزمالك في الوقت الحالي، قريب من التعاقد مع محمود حمادة، لاعب نادي فاركو، لكنه اشترط على النادي التوقيع عقب إنهاء أزمة القيد خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم الصفقة بصورة نهائية.