تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات بأنواعها، خاصة تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

الأوناش المرورية

ويستعين رجال المرور بالأوناش المرورية لرفع السيارات التي قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية، وينتشر رجال المرور بالطرق والمحاور لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم صباح اليوم.

الحالة المرورية

وعن الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، ظهرت كثافات مرورية متحركة في شارع فيصل ومحور صفط وشارع السودان وشارع فيصل وأعلى الطريق الدائري.

أما في شارع جسر السويس باتجاه العباسية، فظهرت كثافات متحركة، وكذلك بمنطقة رمسيس أعلى كوبري أكتوبر، وظهرت كثافات متحركة فى مناطق عين شمس والمطرية ومصر الجديدة وكذلك محور 26 يوليو.

وظهرت كثافات متحركة فى ميدان مصطفي محمود وشارع جامعة الدول العربية ومنطقة العباسية، وكذلك في ميدان النهضة وصولًا إلى مناطق بولاق وإمبابة وشارع فيصل، وفي نفق الأزهر وشارع رمسيس.