عرض سائق تسبب في وفاة شاب أعلى الطريق الدائري بالقاهرة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض السائق المتسبب في وفاة شاب أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة السلام أول على الطب الشرعي لاجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة تقريرا حول ما رصدته كاميرات الواقعة حول الواقعة وملابساتها، وكلفت النيابة العامة لجنه فنية لفحص السيارة.

العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع حادث سير في أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم بالإضافة إلى تهشم بالجمجمة ونزيف خارجي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة.

عرض المتهم على النيابة

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور الشاب المتوفى للطريق صدمته سيارة مسرعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.