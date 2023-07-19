غلق محطات القطار الكهربائي الخفيف اليوم لمدة 8 ساعات.. اعرف الأسباب

تغلق الهيئة القومية للأنفاق محطات القطار الكهربائي الخفيف، اليوم، ولمدة 8 ساعات اعتبارًا من الـ9 مساءً وحتى الـ5:30 صباح غدٍ الخميس، والذي يعتبر أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

أسباب غلق محطات القطار الكهربائي الخفيف

وفسّرت الهيئة في تقرير لها، أسباب غلق محطات القطار الكهربائي الخفيف؛ لإجراء الاختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطة عدلي منصور التبادلية، ومحطة بدر ضمن محطات القطار الكهربائي الخفيف المعروف باسم قطار العاصمة.

مواعيد آخر رحلات للقطار الكهربائي

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أنّ موعد قيام آخر قطار كهربائي خفيف اليوم متجهًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو الساعة السابعة والنصف مساءً، وموعد آخر قطار متجه إلى العبور الجديدة سيكون في الثامنة إلا ربع مساءً، وموعد قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة في اتجاه محطة عدلي منصور التبادلية سيكون في السابعة و35 دقيقة مساءً.

وأكدت الهيئة القومية أنّ القطار الكهربائي الخفيف سيعود إلى العمل وفق جدوله اليومي المعتاد، بداية من السادسة صباحًا حتى الـ11 مساءً غدٍ الخميس، مطالبة المواطنين بضرورة عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف اليوم

وفي سياق متصل، أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» تغيير مواعيد آخر قطار بقطار العاصمة، اليوم، موضحة أنّ آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة الـ7:30 مساءً، وآخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة المعرفة الساعة الـ7:45 مساءً، وآخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة أو مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلي منصور في الـ7:35 مساءً.