مواعيد القطار الكهربائي الخفيف قبل غلق جميع المحطات غدا

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، المعروف بالخط الأخضر، والقطار الكهربائي الخفيف المعروف باسم قطار العاصمة، عن تغيير مواعيد آخر القطارات المتجهة لمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية ليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، قائلة: «نوجه انتباه ركاب قطار العاصمة أنه نظراً لتنفيذ الاختبارات الدورية لأنظمة مكافحة الحريق يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، سيتم تغيير مواعيد القطارات في هذا اليوم».

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف قبل الغلق

وأضافت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مواعيد القطار الكهربائي الخفيف قبل الغلق غدا الأربعاء هي كالآتي:

- آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه مدينة الفنون والثقافة الساعة السابعة والنصف مساءً 7.30

- آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محطة مدينة المعرفة الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً 7:45

- آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة أو مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلي منصور الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة 7:35 مساءً.

- ويعود العمل وفقا للمواعيد المعتادة يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، وذلك من الساعة السادسة صباحا وحتى الحادية عشر مساءً.

غلق محطات القطار الكهربائي الخفيف

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق، أعلنت غلق محطات القطار الكهربائي الخفيف بالكامل اعتباراً من الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء حتى الساعة الخامسة والنصف صباح يوم الخميس، وذلك في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب وإجراء الاختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف.